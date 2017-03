Ex-Premier Juppe will nicht für Präsidentenamt kandidieren ACHTUNG - DIESER BEITRAG GEHT IHNEN ALS ÜBERSETZTER O-TON OHNE EXTRA-SPRECHERTEXT ZU. O-TON ALAIN JUPPE: "Ich habe nicht die Absicht, mich in Partei-Verhandlungen zu engagieren, auch nicht in das Lenken und Verhandeln von Positionen. Für einen Gaullisten ist das nicht der Geist der Präsidentenwahl. Ich bin nicht in der Lage, heute ein vereinigendes Projekt zu präsentieren. Und deshalb bestätige ich heute, in gutem Glauben für alle, dass ich kein Kandidat für das Präsidentenamt der Republik sein werde. Das ist es, was ich Nicolas Sarkozy und Francois Fillon sagen werde, wenn sie wünschen, mich zu treffen."