Türkischer Wirtschaftsminister ruft in Köln auf, Erdogan zu unterstützen Am Sonntagabend ist der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci in Köln aufgetreten, bei einem relativ großen Treffen in einem Hotel. Dieser Auftritt war umstritten, nachdem zuvor politische Kundgebungen zugunsten der türkischen Regierung in Deutschland abgesagt worden waren. Zeybeksi sagte hier in Köln: O-Ton: "Die Freundschaft der Türkei ist wertvoll. Die Freunde der Türkei haben Vorteile von dieser Freundschaft. Die Freundschaft der Türkei verleiht Würde. So Gott will, wird die Türkei den Ärger überwinden, den wir gerade haben, mit einem großen Sieg beim Referendum am 16. April." In der Türkei hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan deutlich gemacht, dass er sich ungeachtet der scharfen Kritik wegen seiner Nazi-Gleichsetzungen nicht von einem Deutschland-Besuch abbringen lassen wolle. In Leverkusen hatte am Sonntag ein Musik-Event als kulturelle Veranstaltung stattgefunden. Viele Besucher dort schienen der Meinung, man solle türkische Politiker hier in Deutschland auftreten lassen: O-Ton: "Wir sind lange Jahre hier. Wir müssen auch was hören, was wir wählen. Wir müssen das verstehen. Aber jetzt - keine Ahnung. Die Leute müssen hierherkommen und was erklären." O-Ton: "Ich bin selbst auch gesplitten in dieser Hinsicht. Hier sind auch welche dafür und dagegen. Aber ich hätte gedacht, dass sie reinlassen müssten." In Deutschland leben etwa 1,5 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln. Führende deutsche Politiker von Union, SPD und Grünen riefen derweil dazu auf, kühlen Kopf zu bewahren in den Debatten mit der türkischen Regierung.