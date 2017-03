Umstrittener Fillon will Präsidentschaftskandidat bleiben Der wegen Vorwürfen der Vetternwirtschaft in Bedrängnis geratene Francois Fillon will Präsidentschaftskandidat der französischen Konservativen bleiben. Auf die Frage, ob er zurücktrete, sagte Fillon am Sonntagabend in Paris: Die Antwort sei Nein. Er sehe keinen Grund dafür. Ersatzkandidaten seien zum Scheitern verurteilt. Er sei nicht autistisch, erklärte Fillon weiter. Er wolle seine politischen Freunde davon überzeugen, dass sein Programm das einzige sei, welches dem Land den Aufschwung bringen könne. Der in der Vorwahl gegen Fillon unterlegene Ex-Regierungschef Allain Juppe hatte signalisiert, als Ersatzkandidat bereitzustehen, sollte Fillon verzichten. Ihm werden gute Chancen gegeben, in die Stichwahl um das höchste Staatsamt zu kommen. Gegen den früheren Ministerpräsidenten Fillon laufen Ermittlungen wegen Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau und seiner Kinder. In den vergangenen Tagen hatten sich wichtige Gefolgsleute von ihm losgesagt.