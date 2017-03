Japan: Nordkorea feuert mehrere Raketen ab Nordkorea hat am Montag nach Angaben verschiedener Regierungen vier Raketen in das Meer abgefeuert, hier Archivbilder. Die Geschosse seien von einem Gebiet aus gestartet worden, in dem sich eine Raketen-Teststation befinde, teilte das südkoreanische Militär am Montag mit. Sie seien 1000 Kilometer weit geflogen und hätten eine Höhe von 260 Kilometern erreicht. Einige der Raketen seien innerhalb der japanischen 200-Meilen-Zone ins Meer gestürzt, sagte der japanische Verteidigungsminister. Japans Regierungschef Shinzo Abe sagte, die Raketentests seien eine klare Verletzung der UN-Resolutionen. O-Ton: "Diese Starts zeigen deutlich, dass Nordkorea ein neues Niveau an Gefahr darstellt." Das US-Militär bestätigte die Tests. Die Raketen stellten jedoch keine Gefahr für Nordamerika dar, hieß es. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass es sich um eine Interkontinentalrakete handle, sagten US-Vertreter. Der amtierende Präsident Südkoreas, verurteilte die Raketentests und kündigte an, dass sein Land trotz der Kritik aus China nun rasch ein US-Raketenabwehrsystem stationieren werde. Der Raketentest ist möglicherweise eine Antwort auf das jährliche gemeinsame Militärmanöver von Südkorea und den USA, das am Mittwoch begonnen hatte. Nordkoreas Führung erklärte, in diesen Übungen eine Vorbereitung auf einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel zu sehen, und hatte mit "starken Vergeltungsmaßnahmen" gedroht.