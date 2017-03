Fillon kämpft um sein politisches Überleben

Paris Mit einer Großkundgebung hat sich der angeschlagene französische Präsidentschaftskandidat François Fillon gegen Rücktrittsforderungen aus dem eigenen Lager gestemmt. Vor Zehntausenden Anhängern prangerte der Konservative in Paris das Verhalten seiner Kritiker als "Fahnenflucht" an. In einem Fernsehinterview bekräftigte Fillon am Abend, dass er sich nicht zurückziehen werde. Der Wahlkampf des früheren Premierministers wird seit Wochen vom Verdacht einer Scheinbeschäftigung seiner Frau auf Parlamentskosten belastet.

