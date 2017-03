Schwester des inhaftierten Journalisten Yücel hofft weiter

Istanbul Ilkay Yücel, die Schwester des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel, hofft weiter auf eine schnelle Freilassung ihres Bruders. "Ich möchte mir nicht vorstellen müssen, dass er längere Zeit, also über Jahre hinweg, gefangen sein könnte. Darüber möchte ich nicht nachdenken", sagte sie amAbend in Istanbul - sie wurde live in die ARD-Talkshow "Anne Will" zugeschaltet. "Von der Bundesregierung erhoffe ich mir natürlich, dass sie sich weiterhin für meinen Bruder einsetzen wird, bis er freigelassen wird. Ansonsten - weiß ich nicht", sagte sie sichtlich bewegt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder