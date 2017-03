Recep Tayyip Erdogan setzt auf Konfrontation im Wahlkampf

Mevlüt Cavusoglu trägt zwei Hüte, als türkischer Außenminister und als Wahlkämpfer. Am Dienstag hat sich der Wahlkämpfer in Hamburg angesagt. Dort will er für das Referendum Mitte April in seinem Land werben. Anderntags trifft der Chefdiplomat aus Ankara in Berlin seinen Kollegen Sigmar Gabriel...