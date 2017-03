Union im Bundestag rügt Erdogans Nazi-Vergleich "in aller Schärfe"

Berlin Die Union im Bundestag verurteilt einen umstrittenen Vergleich des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, wonach Deutschland "Nazi-Praktiken" anwende. "Das weise ich in aller Form und in aller Schärfe zurück", sagte Fraktionschef Volker Kauder im ARD-"Bericht aus Berlin". Zuletzt sagten deutsche Kommunen und Veranstalter mehrere Wahlkampfauftritte türkischer Minister ab. Dazu hatte Erdogan gesagt: "Eure Praktiken machen keinen Unterschied zu den Nazi-Praktiken in der Vergangenheit." Auch der Generalsekretär der CSU, Andreas Scheuer, hat Erdogans Vergleich verurteilt.