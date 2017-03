Türkischer Wirtschaftsminister: Absagen nicht akzeptabel

Istanbul Vor seinem Auftritt in Deutschland hat der türkische Wirtschaftsminister die Absage seiner Wahlkampfauftritte kritisiert. Es sei nicht möglich, das zu akzeptieren, sagte er vor seiner Abreise im Denizli. Zeybekci sollte heute Abend in einem Kölner Hotel auftreten. Zwei andere Veranstaltungen mit ihm waren abgesagt worden. Um Auftritte türkischer Minister in Deutschland gibt es seit Tagen Streit. Die Beziehungen beider Länder sind auch wegen des in Untersuchungshaft sitzenden Journalisten Deniz Yücel angespannt.

