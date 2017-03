Schulz setzt in Arbeitsmarktpolitik auf Qualifizierung SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will im Falle eines Wahlsieges Qualifizierung und Weiterbildung für den Arbeitsmarkt einen weitaus höheren Rang einräumen. Arbeit, Qualifizierung und Weiterbildung seien heute Schlüsselwörter, sagte Schulz am Samstag bei einer SPD-Regionalkonferenz in Würzburg. "Wir hatten im vergangenen Jahrzehnt fünf Millionen Arbeitslose. Und heute haben wir Facharbeitermangel. Das ist der Grund, warum ich gemeinsam mit Andrea Nahles am kommenden Montag dem Parteivorstand der SPD ein Projekt vorschlage, wo wir die Bundesagentur für Arbeit weiterentwickeln wollen zu einer Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung. Wir wollen die Qualifizierung!" Der designierte SPD-Chef erneuerte die Forderung, die Überschüsse in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden für Investitionen in die Infrastruktur, den Bildungs-, den Sozialbereich, in Forschung und Entwicklung, aber auch in die digitalen Netze zu nutzen. Damit wende er sich gegen Vorstellungen etwa von Finanzminister Wolfgang Schäuble, die Finanzspielräume in den staatlichen Haushalten für eine Steuerreform zu nutzen, von der ohnehin vor allem die Privilegieren profitierten, so Schulz.