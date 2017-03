Gabriel ist Vater geworden: Thea kam um 3.41 Uhr zur Welt

Berlin Außenminister Sigmar Gabriel ist erneut Vater geworden. "Heute um 3.41 wollte unsere Thea endlich die Welt kennen lernen. Wir sind ganz glücklich", schrieb der SPD-Vorsitzende am Morgen bei Facebook. Dazu postete er ein Foto, das Theas kleine Hand zeigt, die seinen Zeigefinger ergreift. Der 57-Jährige hat mit seiner Frau Anke schon eine vierjährige Tochter. Er war am frühen Freitagnachmittag von einem Besuch in die Ukraine zurückgekehrt. Das Auswärtige Amt gratulierte via Twitter: "Unsere Glückwünsche, Herr Minister! Wir freuen uns mit Ihnen und herzlich willkommen Thea!"

