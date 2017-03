Darf der Bund Auftritte türkischer Minister doch verbieten?

Der untersagte Wahlkampfauftritt des türkischen Justizministers in Gaggenau hat die Spannungen zwischen Berlin und Ankara noch einmal verschärft. Die türkische Regierung hält das Auftrittsverbot für Justizminister Bekir Bozdag für einen Skandal. Der Betroffene selbst sagte, so etwas dürfe in einer...