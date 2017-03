Merkel will Trump am 14. März in Washington treffen

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel will den neuen US-Präsidenten Donald Trump am 14. März in der Hauptstadt Washington treffen. Das bestätigten ein Vertreter des Weißen Hauses und deutsche Regierungskreise. Seit der Amtsübernahme Trumps am 20. Januar war mit Spannung erwartet worden, wann er und Merkel sich erstmals direkt treffen. Die Kanzlerin hatte Ende Januar bereits mit Trump telefoniert, dabei hatte er sie auch in die USA eingeladen. Zudem bekräftigten sie ihre Absicht, die bilateralen Beziehungen in den nächsten Jahren zu vertiefen.