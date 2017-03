Deutschland und Tunesien vereinbaren Sammelrückführungen Deutschland und Tunesien haben am Freitag ein Abkommen zur engeren Zusammenarbeit in Migrationsfragen geschlossen. Bundeskanzlerin Angela Merkel traf sich zu Gesprächen mit dem tunesischen Präsidenten Beji Caid Essebsi in Tunis. "Man hat vereinbart, dass die Beantwortung von deutschen Identifizierungsanfragen innerhalb von 30 Tagen erfolgt. Wir werden Tunesien auch dabei helfen, ein Registrierungssystem insgesamt zu installieren. Und dass die Frist für die Ausstellung von Passersatzpapieren dann weniger als eine Woche dauern wird." Deutsche Behörden hatten immer wieder Verzögerungen bei der Ausstellung der Ersatzpapiere kritisiert. In der Bundesrepublik leben mehr als 30.000 Tunesier. 1500 von ihnen haben kein Aufenthaltsrecht. Im vergangenen Jahr kehrten nach offiziellen Angaben 116 von ihnen in ihre Heimat zurück.