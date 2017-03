Bürgermeister erklärt Absage von türkischem Ministerauftritt

Das also auch noch. Eine Bombe. Im Rathaus. Von Gaggenau. Als Michael Pfeiffer kurz nach 8 Uhr am Freitag den Anruf seines Ordnungsamtes bekommt, hat er diesen Satz als erstes im Kopf: Das also auch noch. Pfeiffer ist der Bürgermeister der 30.000-Einwohner-Stadt bei Baden-Baden. Er muss jetzt...