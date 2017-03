Gauck zeigt sich besorgt über Entwicklung in der Türkei Der scheidende Präsident wird von dem frisch gewählten Präsident besucht. Bundespräsident Joachim Gauck hat am Freitag in Berlin den österreichischen Amtskollegen Alexander van der Bellen empfangen. Auf der anschließenden Pressekonferenz im Schloß Bellevue in Berlin am Freitag äußerten sich beide Staatsoberhäupter unter anderem zu den jüngsten Entwicklungen in der Türkei. O-TON BUNDESPRÄSIDENT JOACHIM GAUCK: "Beschreibe mal eine Gefühlsmelange. Als freiheitlich gesonnener Demokrat und Europäer ist mir die Entwicklung in der Türkei selbstverständlich suspekt. Ich sehe da eine abschüssige Ebene, bei der wir nicht wissen, wo ist eigentlich das Ende der Rechtsstaatseinschränkungen. Geht das so weiter? Ist es noch möglich, zu welcher Instanz dort ist es möglich, Vertrauen zu entwickeln?" O-TON BUNDESPRÄSIDENT VON ÖSTERREICH ALEXANDER VAN DER BELLEN: "Das ist schon eine heikle Sache, finde ich. Ich finde auch, der türkische Justizminister ist auf sehr glattem Grund, wenn er meint, hier würde Deutschland die Grund- und Freiheitsrechte beschränken durch das indirekte Verbot für seinen Auftritt. Die Grund- und Freiheitsrechte wurden seit 200 Jahren oder mehr erkämpft gegen die Macht der Obrigkeit, gegen die Macht des Staates. Die Grund- und Freiheitsrechte wurden nicht erkämpft für die Macht eines Ministers im Ausland Wahlkampf zu machen. Also das wäre mir ganz neu."