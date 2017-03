Gabriel sucht das Gespräch mit der Regierung in Ankara

Berlin Außenminister Sigmar Gabriel bemüht sich um Schadensbegrenzung in den deutsch-türkischen Beziehungen. Es werde derzeit versucht, ein Gespräch Gabriels mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu zu organisieren, sagte Außenamts-Sprecher Martin Schäfer. "Es macht Sinn, miteinander das Gespräch zu suchen. Auch wenn es noch so schwierig ist." Cavusoglu hatte Deutschland kurz zuvor im Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter vor Konsequenzen gewarnt. "So kann es nicht weitergehen", sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.