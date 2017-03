US-Vizepräsident Pence nutzte als Gouverneur privaten E-Mail-Account US-Vizepräsident Mike Pence hat in seiner Zeit als Gouverneur von Indiana einen privaten E-Mail-Account für dienstliche Zwecke genutzt. Sein Büro bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der Zeitung "Indianapolis Star". Die Zeitung berichtete, Pence habe auch sensible Themen wie Sicherheitsfragen in seinen privaten E-Mails behandelt. Das Konto sei von einem Betrüger im vergangenen Sommer gehackt worden, daraufhin habe sich Pence eine neue E-Mail-Adresse zugelegt. Die demokratische US-Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton war im Wahlkampf wegen einer ähnlichen Praxis heftig in die Kritik geraten. Sie hatte als Außenministerin E-Mails über einen privaten Server verschickt. Pence hatte ihr vorgeworfen, damit die nationale Sicherheit gefährdet zu haben. Pence habe wie andere Gouverneure vor ihm ein offizielles und ein privates E-Mail-Konto gehabt, erklärte sein Büro. Seine komplette Kommunikation als Gouverneur sei von einem unabhängigen Berater nochmals durchgesehen worden. Danach sei dafür gesorgt worden, dass alle dienstlichen E-Mails ordnungsgemäß archiviert worden seien.