Nach Bombendrohung in Gaggenau Rathaus geräumt

Gaggenau Wegen einer Bombendrohung in Gaggenau ist laut Polizei das Rathaus geräumt worden. Die Stadt in Baden-Württemberg hatte gestern einen Wahlkampfauftritt des türkischen Justizministers aus Sicherheitsbedenken abgesagt. Die Entscheidung stieß in der Türkei auf scharfe Kritik. Außenminister Mevlüt Cavusoglu warnte Deutschland vor Konsequenzen. So könne es nicht weitergehen, sagte Cavusoglu nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu. Die Türkei werde die Behandlung ansonsten "mit allen Mitteln" erwidern.

