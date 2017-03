Trump sieht in Kritik an Sessions "Hexenjagd" US-Präsident Donald Trump stärkt seinem in die Kritik geratenen Justizminister Jeff Sessions den Rücken. Die Demokraten würden eine "Hexenjagd" auf Sessions veranstalten, so der Vorwurf von Trump. Sessions steht in der Kritik, weil er sich bereits im Wahlkampf zweimal mit dem russischen Botschafter Sergej Kisl jak in den USA traf. Demokraten werfen ihm vor, den Kongress in einer Befragung im Januar über diese Kontakte im Unklaren gelassen zu haben. Jeff Sessions ist ein "ehrlicher Mann" schrieb Trump auf Twitter. Er habe nichts Falsches gesagt. Allerdings hätte er sich klarer ausdrücken können, "aber das war eindeutig nicht absichtlich". Zuvor sagte Trump, der Justizminister genieße sein volles Vertrauen. Die Demokraten hatten den Rücktritt Sessions gefordert. Dieser habe unter Eid gelogen. Sessions hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, er habe den Botschafter in seiner Eigenschaft als Senator und nicht als Wahlkämpfer getroffen.