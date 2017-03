Köln und Gaggenau stoppen Wahlkampf türkischer Minister Die Spannungen zwischen der Türkei und Deutschland nehmen zu: Zwei Wahlkampfveranstaltungen mit türkischen Ministern in Köln und Gaggenau sind am Donnerstag untersagt worden. Die Stadtverwaltung Gaggenau stoppte eine Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag. Die Überlassung der Festhalle an die Union europäisch-türkischer Demokraten (UETD) sei widerrufen worden. Michael Pfeiffer, Bürgermeister von Gaggenau. "Das Entscheidende ist einfach, dass wir hier eine Halle haben die für maximal 500 Personen zugelassen ist. 400 Personen hatte man uns angekündigt, aber nachdem was jetzt in den Medien rumging, nachdem was jetzt zu erwarten war, müssen wir damit rechnen oder mussten wir damit rechnen, dass ein vielfaches an Besuchern kommen würde.") Kritik kam auch vom Vorsitzenden der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu. Als Türkeistämmiger wünsche er sich einen Justizminister, der sich um andere Angelegenheiten kümmere als den "Wahlkampf für eine Partei", sagte er dem SWR. Die Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland stoßen wegen der von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestoßenen Verfassungsreform parteiübergreifend auf Kritik. Mit der Reform sollen die Kompetenzen Erdogans massiv ausgeweitet werden. Kritiker werfen ihm vor, die demokratische Gewaltenteilung aushebeln und ein autokratisches System errichten zu wollen.