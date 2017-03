Deutschland und Ägypten verstärken Flüchtlingszusammenarbeit Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu einem Staatsbesuch in Ägypten eingetroffen. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren traf sich Merkel mit dem ägyptischen Präsidenten Al-Sisi zu Gesprächen. Bei dem Dialog der beiden ging vor allem auch um eine engere Zusammenarbeit in der Migrationspolitik. Merkel betonte die Gemeinsamkeiten beim Kampf gegen die Schleuserkriminalität und illegale Migration: "Hier haben wir wieder ein gemeinsames Interesse das zu unterbinden, und deshalb werden die Gespräche über eine migrationspolitische Zusammenarbeit auch weitergehen. Hier geht es vor allen Dingen darum die technische Ausrüstung zu verbessern, sowohl was die Landgrenze von Ägypten anbelangt, als auch was die seeseitigen Grenzen anbelangt, die auch unvorstellbar aus deutscher geographischer Kenntnis lang und intensiv sind. Ägypten hat hier schon sehr viel getan in den letzten Monaten. Wir erinnern uns alle an das schreckliche Unglück von 200 Migranten auf einem Schiff und es konnte verhindert werden, dass weitere solche schrecklichen Unglücke vor der ägyptischen Küste ablaufen." Angela Merkel stand vor ihrem Besuch auch in der Kritik. Menschenrechtsorganisationen und die Opposition forderten die Bundeskanzlerin dazu auf, Menschenrechtsverletzungen in dem Land anzusprechen. Deutschland will außerdem Ägypten nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit 500 Millionen Euro an Krediten unterstützen. Ziel sei die Stabilisierung des nordafrikanischen Landes. Nach ihrem Besuch in Kairo wird Angela Merkel nach Tunesien weiterreisen. Auch dort stehen Gespräche zur Migrationspolitik auf dem Plan. Merkels Besuch fällt zufällig mit einem Gerichtsurteil zusammen. Das ägyptische Höchste Gericht hat den früheren Machthaber Hosni Mubarak endgültig vom Vorwurf freigesprochen, an der Tötung Hunderter Demonstranten im Jahr 2011 mitschuldig zu sein. Das Urteil beendet einen jahrelangen Rechtsstreit über die Verantwortung des heute 88-jährigen Mubarak für den Tod der Demonstranten.