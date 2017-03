Wagen mit Gasflaschen an Bord in Brüssel gestoppt

Brüssel Die Polizei hat in Brüssel den Fahrer eines mit Gasflaschen beladenen Autos gestoppt, der zuvor mehrere rote Ampeln überfahren hatte. Der Fahrer gelte als radikalisiert, sagte der Bürgermeister der Brüsseler Gemeinde St. Gilles, Charles Picqué, dem Sender RTBF. Die Polizei löste einen Großeinsatz aus. Der Wagen hatte am Nachmittag gleich mehrere rote Ampeln überfahren, bevor er von der Polizei angehalten wurde, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga meldete. Als die Beamten die Gasflaschen im Kofferraum entdeckten, forderten sie Sprengstoffexperten an.