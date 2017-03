Wohlfahrtsverband: Armut breitet sich in Deutschland aus Das Sozialwarenhaus im Berliner Bezirk Reinickendorf. Hier können diejenigen einkaufen, die sich sonst nicht viel leisten können. Es gibt Alltagsgegenstände wie Geschirr und Besteck. Auch Möbel, Waschmaschinen oder Kleidung. Ein Schulranzen, der neu rund 200 Euro kostet, steht hier für 7,50 Euro im Regal. Die Waren werden gespendet, müssen aber von den Kunden bezahlt werden. Das Angebot werde gut angenommen, sagt Peter Paul Pansing vom Sozialprojekt Reinickendorf Ost: "Also wir haben das Gefühl, dass wir hier dringend nötig sind. Ich kann nicht sagen, ob das eine Stagnation oder eine Steigerung ist. Tatsache ist, dass wir hier sehr, sehr viele Menschen bedienen müssen, die sich in anderen Kaufhäusern nichts leisten können und die sehr dankbar für unser Angebot sind." Eine Einschätzung, die von den Zahlen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes gestützt werden. Demnach ist Armut in Deutschland wieder auf dem Vormarsch. Als arm gelten dabei alle Personen, die in Haushalten leben, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens aller Haushalte erzielen. Für ein Paar ohne Kinder setzte der Verband für 2015 beispielsweise als Armutsschwelle 1413 Euro monatlich an. An dem Trend zur Armut ändere auch die gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland nichts, sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider: "Wenn sie den Armutsbericht aufschlagen werden, die wirtschaftliche Entwicklung schlägt sich schon lange nicht mehr in einem Sinken der Armut nieder, leider. Es ist ja der zentrale Befund, der momentan auch heiß diskutiert wird, dass bei allen Rekordergebnissen der Wirtschaft immer weniger Menschen an diesen Rekorden teilhaben." Besonders stark stieg demnach die Armutsquote im Vergleich zum Vorjahr in Berlin mit einer Zunahme um 2,4 Prozentpunkte auf 22,4 Prozent. Im Zehn-Jahres-Vergleich weise Nordrhein-Westfalen den stärksten Anstieg auf, und dort vor allem das Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet und Berlin müssten daher als die armutspolitischen Problemregionen Deutschlands betrachtet werden, sagte Schneider. Alle ostdeutschen Bundesländer bis auf Berlin hätten dagegen im zurückliegenden Jahrzehnt ihre Armutsquoten merklich abgebaut, wenn auch weiter auf einem hohen Niveau.