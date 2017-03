May erleidet mit Brexit-Plan Rückschlag in Parlament Die Entscheidung im House of Lords, dem britischen Oberhaus, fiel mit 358 zu 256 Stimmen. Die Parlamentskammer forderte die britische Regierung auf, das Brexit-Gesetz zu verändern und dafür zu sorgen, die Rechte der EU-Bürger im Land besser zu schützen. Die britische Premierministerin Theresa May hatte gehofft, ihr Gesetz zum Austritt aus der EU ohne Änderungen durch das Parlament zu bekommen. In der Debatte hatten die Lords davon gesprochen, dass Großbritannien eine moralische Verpflichtung habe, den EU-Bürgern in dem Land Rechtssicherheit zu geben. Baronin Sarah Ann Ludford: "Wenn die britische Regierung den Millionen EU-Bürgern in diesem Land eine einseitige Garantie gibt, ist das nicht nur aus moralischer und wirtschaftlicher Sicht richtig. Es wird auch ein wichtiger Auslöser dafür sein, dass es einen umgekehrte Vereinbarung geben wird." May hatte versprochen, die Rechte von EU-Ausländern zu garantieren. Allerdings sollen sich nach ihren Vorstellungen die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten verpflichten, Briten die gleichen Rechte einzuräumen. Die Konservativen können nun versuchen, mit ihrer Mehrheit im Unterhaus die zweite Kammer zu überstimmen. Das Votum vom Mittwoch wird auf jeden Fall zu Verzögerungen führen. Die Regierung dürfte dennoch ihren Zeitplan einhalten, bis Ende März den Austrittsantrag bei der EU zu stellen.