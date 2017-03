Massendemonstration in Athen Großdemonstration von Arbeitern in Athen vor dem Hotel, in dem griechische Minister mit den internationalen Gläubigern über weitere Sparmaßnahmen verhandeln. Es soll dabei unter anderem um Rentenkürzungen und einen niedrigeren Steuerfreibetrag gehen. Hier die Stimmen von einigen der verärgerten Demonstranten am Mittwochabend in Athen: "Diese unpopulären Maßnahmen sollten aufhören, weil sie die Arbeiter belasten. Obwohl sie über Wachstum sprechen, betrifft dieses Wachstum das Kapital und nicht die Arbeiter. Wir wollen Lohn und Rechte, die ein würdiges Leben in diesen modernen Zeiten erlauben. " "Niemand kann im Jahr 2017 unter den gleichen Bedingungen leben, wie in der Nachkriegszeit. Es kann nicht sein, dass Kinder in der Schule vor Hunger ohnmächtig werden. Oder, dass es Suppenküchen gibt, als seien wir im Krieg." Nach einem monatelangen Streit verhandeln die Vertreter der europäischen Partnerländer und des Internationalen Währungsfonds seit Dienstag wieder mit der Regierung in Athen. Von der Überprüfung der Reformen hängt ab, ob Griechenland in diesem Jahr weitere Kredite bekommt.