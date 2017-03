Das ist Angela Merkels Agenda für ihren Besuch in Ägypten

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht am Donnerstag in Kairo mit Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi unter vier Augen über die Flüchtlingskrise. Aus Sicht der Bundesregierung ist Ägypten ein wichtiger Faktor für die Stabilität in der Region.Nach Ansicht von Nichtregierungsorganisationen und...