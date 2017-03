DGB fordert Änderungen an geplanter Fernstraßengesellschaft

Berlin Der DGB dringt auf Änderungen an der geplanten Fernstraßengesellschaft des Bundes. Jede Form der Privatisierung der Autobahnen müsse verhindert werden, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell in Berlin. Heute will der DGB bei einem Workshop in Berlin über Chancen und Risiken der Fernstraßengesellschaft beraten. Dabei soll eine Resolution mit den Wünschen der Gewerkschaften vorgelegt werden. Mitte Dezember war im Kabinett ein Gesetzespaket für die Infrastrukturgesellschaft beschlossen worden.

