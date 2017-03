Deutsche Marine will rumänischen Großsegler chartern

Kiel Die deutsche Marine will den rumänischen Großsegler "Mircea" chartern und vorübergehend als Segelschulschiff für den eigenen Offiziersnachwuchs nutzen - bis die "Gorch Fock" wieder repariert ist. "Ich rechne in den nächsten drei Wochen mit der Entscheidung", sagte Vizeadmiral Rainer Brinkmann in Kiel. Zurzeit werde noch geprüft, ob sich die hohen Sicherheitsstandards der "Gorch Fock" auch auf der "Mircea" erfüllen lassen. Die "Gorch Fock" wird seit über einem Jahr repariert. Die ursprünglich veranschlagten zehn Millionen Euro Kosten stiegen auf zuletzt 75 Millionen Euro.