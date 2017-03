Türkischer Minister zu Wahlkampfveranstaltung in Gaggenau

Gaggenau Wenige Tage nach der umstrittenen Inhaftierung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in Istanbul tritt der türkische Justizminister Bekir Bozdag in Deutschland auf. Bozdag will auf einer Wahlkampfveranstaltung im baden-württembergischen Gaggenau um ein Ja bei dem Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei werben. Dabei sind am 16. April auch rund 1,4 Millionen Türken in Deutschland wahlberechtigt. Die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara sind derzeit wegen der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Yücel belastet.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder