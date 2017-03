Merkel fordert Freilassung von Deniz Yücel BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL, CDU "Unabhängiger Journalismus muss existieren können, Journalisten müssen ihre Arbeit machen können. Deshalb denken wir an diesem Abend auch an Deniz Yücel, der in der Untersuchungshaft in der Türkei sitzt. Und dessen Freilassung wir fordern, weil wir glauben, dass er nichts Anderes getan als seiner unabhängigen journalistischen Arbeit nachzugehen. Und das muss durchgesetzt werden. Und die Bundesregierung wird Alles, was in ihrer Macht steht tun, um darauf hinzuwirken, das genau das geschieht."