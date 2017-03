Schulz im Aufwind am politischen Aschermittwoch Der politische Aschermittwoch, in Deutschland eine gern gepflegte Tradition im Politikbetrieb, wo bei Festzeltstimmung über die politischen Konkurrenten geätzt werden darf, und die eigenen Errungenschaften feuchtfröhlich gefeiert werden. So natürlich auch in diesem Jahr. Im Wahljahr kam auch so richtig Stimmung auf, vor allen bei der SPD. Deren Kanzlerkandidat Martin Schulz sorgt derzeit für ein Umfragehoch und in Vilshofen für ein gerammelt volles Festzelt. Ins Gericht ging Schulz mit der AfD, die keine Alternative für Deutschland sei: "Sie sind eine Schande für die Bundesrepublik." Schulz verteidigte zudem seine von ihm in die Debatte gebrachten Korrekturen an der Agenda 2010 gegen Kritik der politischen Gegner und der Arbeitgeber. Auch die Union bekam ihr Fett weg: "Sie erledigen nichts hintereinander, sondern sie laufen auseinander. Sie stehen auch nicht mehr zueinander, sondern sie arbeiten gegeneinander. Wie auch immer, die sind nicht mehr ganz beisammen. Das ist das Problem dieser beiden Parteien." Horst Seehofer warb beim politischen Aschermittwoch der CSU für die erneute Kanzlerschaft von Angela Merkel erhielt jedoch keine uneingeschränkte Zustimmung der Parteianhänger. In den Applaus der rund 4000 Gäste in Passau mischten sich mehrfach Buhrufe. Über den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz äußerte sich Seehofer nur kurz und warf ihm "Mogelpackungen vor: "Liebe Freunde, wir sind fair. Deshalb sage ich heute, die Tatsache, dass Herr Schulz etwas äußert, ist an und für sich noch nicht der Beweis dafür, dass sie falsch ist. Das ist noch nicht der Beweis, aber wenn er mit dieser Politik fortführt, werden wir ihm diese Mogelpackung nicht durchgehen lassen, und dann heißt in Bayern künftig der Martin Schulz nicht mehr Martin Schulz sondern Martin, der Schummler." Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry attackierte den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulzpersönlichim niederbayerischen Osterhofen: "In früheren Jahren begab sich der Mann wegen krankhafter Selbstüberschätzung - man kann auch sagen: Größenwahn - in eine viermonatige Therapie. Wir sind uns einig, als humorvolle Rechtspopulisten - das Geld kann er sich zurückgeben lassen." Etwas beschaulicher ging es bei den Grünen zu in Köln. Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir forderte vom türkischen Präsidenten Erdogan mehr Demokratie ein und sagte vor dem Hintergrund eines möglichen Auftritts Erdogans in Deutschland: "Wir sind eine gastfreundliche Partei. Wir sind die letzten, die sagen, nach Deutschland darf man nicht kommen. Schadet niemandem, wenn er sich Deutschland mal anschaut. Vor allen dann, bitteschön dann auch mit den Ideen der Demokratie zurückgeht." Auch Bundeskanzlerin Merkel soll am politischen Aschermittwoch auftreten und zwar bei ihrem CDU-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern.