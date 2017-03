Französischer Präsidentschaftskandidat Fillon macht weiter Der unter Druck stehende Präsidentschaftskandidat der französischen Konservativen, Francois Fillon, hält an seiner Kandidatur fest. Fillon sagte am Mittwoch in Paris, dass er nicht aufgeben werde. Er werde nicht kapitulieren und nicht zurückziehen. Er werde bis zum Ende kämpfen, unterstrich der französische Politiker am Mittwoch in Paris. Gegen den früheren Ministerpräsidenten laufen Ermittlungen wegen der Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau Penelope. Fillon sagte, er habe für den 15. März eine Vorladung des Ermittlungsrichters erhalten und werde dem Folge leisten. Fillon war bis Ende Januar klarer Favorit für die Nachfolge des sozialistischen Präsidenten Francois Hollande. Fillons Umfragewerte fielen aber, nachdem die Behörden Ermittlungen gegen ihn aufgenommen hatten. Damit wachsen jüngsten Umfragen zufolge die Chancen des unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron, Präsident zu werden.