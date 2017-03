Bundesregierung: Planen keine Auffanglager in Libyen

Berlin Die Bundesregierung hat sich klar gegen Überlegungen für Flüchtlings-Auffanglager in Libyen gewandt. "Wir planen dort erstmal gar keine Einrichtungen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Dringlich sei, dass Experten des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR Zugang zu Einrichtungen in Libyen bekämen. Die Bedingungen seien oft sehr schlecht. Nötig sei zudem, überhaupt staatliche Autorität in dem Bürgerkriegsland zu schaffen. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hatte sich für die Einrichtung von Auffanglagern für Flüchtlinge in Libyen ausgesprochen.

