CSU startet Politischen Aschermittwoch

Passau Mit dem Einmarsch von Parteichef Horst Seehofer und seiner Frau Karin hat in Passau der Politische Aschermittwoch der CSU begonnen. Von den Besuchern in der voll besetzten Dreiländerhalle wurde Ministerpräsident Seehofer mit viel Applaus begrüßt. "Heute wird ordentlich gefeiert für die Politik. Wir haben das Original, den weltweit größten Stammtisch", so CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer vor Beginn der Veranstaltung. Erstmals sind vier Redner vorgesehen: neben Seehofer der Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und CSU-Vize Manfred Weber.

