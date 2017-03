Schwere Explosion in afghanischer Hauptstadt Kabul

Kabul In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es eine schwere Explosion gegeben. Nach ersten Erkenntnissen habe sie sich auf der Darulaman-Prachtstraße oder in ihrer Nähe im Westen der Stadt ereignet, meldete der Sender Tolo TV. Dort befinden sich unter anderem das Parlament des Landes, die Amerikanische Universität, Sicherheitseinrichtungen wie etwa eine Militärschule und Ministerien. Zur Ursache der Explosion oder möglichen Opfern gibt es noch keine Informationen. In sozialen Medien waren Aufnahmen einer hohen Staubwolke am Himmel zu sehen.

