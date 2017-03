Trump bekennt sich zur Nato Am Dienstagabend sprach US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress in seiner ersten landesweit im Fernsehen übertragenen Rede seit seiner Amtsübernahme am 20. Januar. Darin bekannte sich Trump zur Nato. "Wir unterstützen die Nato außerordentlich. Eine Allianz, die durch zwei Weltkriege geschmiedet wurde, die den Faschismus, einen Kalten Krieg und den Kommunismus besiegt hat. Aber unsere Partner müssen ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen. Und jetzt nach unseren eindringlichen Diskussionen, fangen sie an, genau das auch zu tun. Ich kann Euch sagen: Das Geld fließt in Strömen."