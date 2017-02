Trump: US-Regierung steht zur Nato

Washington US-Präsident Donald Trump hat ein deutliches Bekenntnis zur Nato abgegeben. Die US-Regierung unterstütze die Nato entschieden, sagte Trump in seiner Rede vor dem Kongress in Washington. Er wiederholte zugleich seine Forderung, dass alle Mitglieder des Militärbündnisses ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen müssten. Die Nato hat als offizielles Ziel ausgegeben, spätestens bis 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts der jeweiligen Mitglieder für Verteidigungsausgaben zu verwenden. Doch die meisten Europäer liegen darunter, so auch Deutschland.

