Trump will im Kampf gegen IS mit arabischen Verbündeten arbeiten

Washington Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat will US-Präsident Donald Trump auf die Zusammenarbeit mit arabischen Verbündeten setzen. "Wir werden mit unseren Partnern zusammenarbeiten, einschließlich unseren Freunden und Verbündeten in der muslimischen Welt, um diesen schändlichen Feind vom Antlitz unserer Erde auszulöschen", sagte Trump in seiner Rede vor dem Kongress in Washington. Trumps Worte entsprechen der Linie, die Verteidigungsminister James Mattis in den vergangenen Wochen vorgegeben hatte.