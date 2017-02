Trumps erste Rede vor dem Kongress

Washington US-Präsident Donald Trump hält in der Nacht seine erste Rede vor dem Kongress. Die Ansprache wird mit Spannung erwartet. Trump will die Rede zur besten Sendezeit in den USA nutzen, um seine Anhänger nach viel Kritik an den ersten Wochen seiner Amtszeit neu auf die Grundpfeiler seiner Politik einzuschwören. Er will klarmachen, dass er als Präsident angetreten ist, alle Versprechen aus dem Wahlkampf umzusetzen. Neben der Sicherheit sollen weitere Schwerpunkte die Themen Steuern und Arbeitsplätze, Handel, Einwanderung und Gesundheit sein.

