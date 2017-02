EU-Parlament: Le Pen droht Verlust der Immunität

Brüssel Der französischen Präsidentschaftskandidatin und Europaabgeordneten Marine Le Pen droht der Verlust der parlamentarischen Immunität. Der Rechtsausschuss des Europaparlaments sprach sich am Abend dafür aus, der französischen Justiz eine Strafverfolgung der Rechtspopulistin zu ermöglichen. Über die Empfehlung soll nun am Donnerstag in der Vollversammlung abgestimmt werden. Hintergrund sind Ermittlungen gegen Le Pen wegen der Veröffentlichung brutaler Fotos von Opfern der Terrormiliz Islamischer Staat über den Kurznachrichtendienst Twitter.

