"Schlag gegen islamistischen Terror" (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Andreas Geisel (SPD), Innensenator am Dienstag in Berlin: "Meine Damen und Herren, mit diesem Schlag gegen den islamistischen Terror geht ein klares Zeichen von Berlin aus, dass wir deutlich machen: Menschen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agieren, Menschen, die Gewalt ausüben oder Gewalt predigen, haben keinen Platz in dieser Stadt. Berlin ist kein Ort für diese geistigen Brandstifter. Die Sicherheitsbehörden werden die salafistische Szene auch weiterhin im Fokus behalten. Und ich sag deutlich: Wenn die Voraussetzungen für Vereinsverbote vorliegen, wenn wir Straftaten gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung ermitteln, wenn Gewalt gepredigt wird oder Gewalt ausgeübt wird, werden wir mit ihnen genauso verfahren, wie mit Fussilet 33."