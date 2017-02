U-Haft für Journalist sorgt für Spannungen mit Türkei Der Fall des inhaftierten "Welt"-Journalisten Deniz Yücel sorgt für neue Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei. Kanzlerin Angela Merkel kritisierte am Montagabend eine Entscheidung der Justiz, Untersuchungshaft gegen den 43-Jährigen anzuordnen. Die Nachricht sei "bitter und enttäuschend", erklärte sie. Auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel kritisierte die Türkei am Montag Abend: "Heute ist nach gut zwei Wochen der deutsche Journalist Deniz Yücel in der Türkei endlich in Polizeigewahrsam verhört worden. Aus unserer Sicht hat es keinen Anlass gegeben ihm so lange die Freiheit zu entziehen. Er hat sich freiwillig in das Polizeigewahrsam begeben und ist dort nach unserer Auffassung viel zu lange festgehalten worden. Wir setzen jetzt darauf, dass jetzt die Entscheidung, die jetzt gefällt werden kann im Einklang mit der Pressefreiheit steht und Herrn Yücel eine schnelle Möglichkeit gibt wieder in die Freiheit zurückzukehren." Kurz nach Gabriels Ankündigung verhängte schließlich ein Richter Untersuchungshaft. Yücel wird Terrorpropaganda und Aufstachelung zur Gewalt vorgeworfen. Der deutsch-türkische Korrespondent war vor etwa zwei Wochen festgenommen worden.