Anti-Front-National-Demonstration eskaliert In der westfranzösischen Stadt Nantes kam es am Samstag zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Front-National-Gegnern. Mehr als 2000 Demonstranten protestierten gegen das Wahlkampftreffen des rechtsextremen Front National und damit auch gegen die Parteivorsitzende und Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen. Unter den Demonstranten sollen laut Polizei auch Hunderte Anhänger von linksradikalen Bewegungen gewesen sein. Mehrere Polizisten wurden bei den Krawallen verletzt und Schaufenster gingen zu Bruch. Die Polizei setzte Tränengas ein. In Frankreich finden in Ende April und Anfang Mai Präsidentschaftswahlen statt. Die zwei Wahlgänge sind für den 23. April sowie den 7. Mai angesetzt.