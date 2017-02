Autokorso für inhaftierten Journalisten Yücel Rund 130 Teilnehmer hatte am Samstag laut Polizei ein Autokorso im hessischen Flörsheim, mit dem für die Freilassung des in der Türkei festgehaltenen "Welt"-Reporters Deniz Yücel demonstriert werden sollte. Ilkay Yücel, die Schwester des inhaftierten Journalisten am Samstag in Flörsheim: "Mein Bruder Deniz Yücel ist seit zwölf Tagen in der Türkei in Polizeigewahrsam. Er ist Journalist, er ist Türkeikorrespondent der 'Welt' und wir als Angehörige wollen ein Zeichen der Solidarität setzen, heute. In seinem Geburtsort, hier, in Flörsheim und haben zu einem Autokorso aufgerufen für seine Freilassung." Dem 43-Jährigen wird nach Angaben seiner Redaktion Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Datenmissbrauch und Terrorpropaganda vorgeworfen. Die Frist des Polizeigewahrsams endet laut Auswärtigem Amt am kommenden Dienstag gegen 16.00 Uhr. Journalistin Doris Akrap von der Tageszeitung "TAZ" sieht einen klaren Verstoß gegen geltendes Recht: "Er hätte schon am ersten Tag wieder entlassen werden müssen, überhaupt gar nicht erst festgenommen - also, in Gewahrsam, so nennt man das - in Gewahrsam genommen werden dürfen, weil keinerlei Beweise vorgelegt worden sind, die das legitimieren, dass er dort festgehalten wird. Das heißt, das ist sozusagen, nach europäischen Menschenrechten, passiert da schon ein - nicht nur ein Skandal, sondern etwas illegales - was die türkischen Behörden dort machen." Bereits am Freitag wurde eine Petition mit über Einhunderttausend Unterschriften an die Bundesregierung übergeben, in der die Regierung aufgefordert wird, klar Position zur Lage der Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei zu beziehen. Und die Bundesregierung hat auch bereits deutlich gemacht, dass sie dem Fall Yücel allergrößte Bedeutung zumisst und sie sich auch für eine rasche Freilassung des Journalisten einsetzen will.