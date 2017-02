Merkel: CDU Partei der Subsidiarität (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Landesvertreterversammlung der CDU Mecklenburg-Vorpommern: "Denn wir - und das hat etwas mit CDU zu tun - und deshalb ist mir das auch so wichtig. Wir müssen deutlich machen, dass wir wirklich die Partei der Subsidiarität sind, dass wir nicht die Partei der zentralen Lösung sind, sondern dass wir sagen, das, was vor Ort geregelt werden kann, das soll auch vor Ort geregelt werden. Das, was auf der Landesebene geregelt werden kann, muss auf der Landesebene geregelt werden, auf Bundesebene und für Europa gilt das selbe. Auch mit Europa werden wir nachdenken müssen. Gehört alles nach Europa, was wir heute dort regeln. Ein Gespräch mit dem Fischern im Wahlkreis lässt einen zumindest fragen, ob das alles schon optimal läuft. Und da kann ich noch andere Gesprächspartner nennen." // "Und liebe Freunde das alles in einer tiefen Überzeugung, so wünsche ich es mir jedenfalls, dass das Land, in dem wir heute leben, ein Land ist, dass viele Eigenschaften hat, die es zu verteidigen gilt: Offenheit, Meinungsvielfalt, Religionsfreiheit, Pressefreiheit. All das sind Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind. Vor 27 Jahren waren sie das noch nicht. Ich weiß, dass es nicht richtig ist, immer wieder mit der Vergangenheit zu kommen. Und trotzdem war die Zeit der Deutschen Einheit, die Zeit als der eiserne Vorhang fiel, die Zeit als Europa zusammengewachsen ist, eine wunderbare Zeit. Und deshalb gibt es auch keinerlei Rechtfertigung, dass sich kleine Gruppen aus unserer Gesellschaft anmaßen zu definieren, wer das Volk ist. Das Volk ist jeder, der in diesem Lande lebt, meine Damen und Herren, liebe Freunde, und das lassen wir uns nicht nehmen. Und für die alle machen wir ein Angebot."