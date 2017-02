Leopard und Marder in Litauen angekommen In Litauen, kurz hinter der polnischen Grenze ist am Freitag weiteres deutsches Kriegsgerät angekommen. Die Verlegung von 20 Schützenpanzern des Typs Marder sowie sechs Leopard 2 Kampfpanzern im Rahmen einer massiven Aufrüstung der Nato wurde damit aus deutscher Sicht abgeschlossen. Die Mission ist eine Reaktion der Nato auf das gestiegene Sicherheitsbedürfnis der östlichen Bündnispartner. Torsten Stephan von der Deutschen Bundeswehr am Freitag im litauischen Sestokai: "Heute ist hier die Ankunft des vierten und letzten Zugs mit rund 20 Marder Infanterie-Kampffahrzeugen, Brückenteilen und mit einem Spezial-Panzer. Gestern sind bereits sechs Leopard 2 Kampfpanzer aus Deutschland angekommen. Damit ist der Aufwuchs der deutschen Kräfte abgeschlossen und wir können nächste Woche mit dem Training beginnen." Die Mission wird eFP genannt. Das ist die Abkürzung für Enhanced Forward Presence und gemeint ist eine Aufrüstungsinitiative der Nato im Osten nach der Krimkrise und dem Krieg in der Ost-Ukraine. Die Nato hat bereits im vergangenen Sommer beschlossen, Soldaten und Material nach Polen, Lettland, Estland und Litauen zu schicken. Damit will sie die Ostflanke des Bündnisses stärken und Russland abschrecken.