Statistisches Bundesamt rechnet mit dauerhaft hoher Zuwanderung

Berlin Das Statistische Bundesamt rechnet nach einem Zeitungsbericht mit einer dauerhaft erhöhten Zuwanderung nach Deutschland. Netto, also nach Abzug der Abwanderungen, würden aus Sicht der Experten auf lange Sicht jedes Jahr 200 000 Menschen nach Deutschland kommen, meldet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf neue Zahlen zur demografischen Entwicklung. Die Behörde will die Vorausberechnung am Dienstag vorlegen. Zuletzt hatte das Bundesamt im April 2015 eine Bevölkerungsvorausberechnung präsentiert.

