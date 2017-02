Ausländerfeindliche Proteste in Südafrika In der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria ist es am Freitag zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Die Polizei setzte Blendgranaten und Gummigeschosse ein. Die Proteste der Bevölkerung richten sich gegen Einwanderer. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie Südafrikanern Arbeitsplätze wegnehmen würden. Die Sicherheitskräfte versuchten, Demonstranten von Ausländern fernzuhalten, die sich wiederum auch versammelt hatten, um gegen die zunehmende Gewalt gegen sie zu protestieren. Der südafrikanische Innenminister Malusi Gigaba am Freitag in Kapstadt: "Die Unruhen werden durch den Wettbewerb um Arbeitsplätze entfacht. Und es geht um angebliche kriminelle Aktivitäten, die von Ausländern begangen worden sein sollen. Dazu wird Drogenhandeln und Prostitution gezählt, sowie die Besetzung von Häusern. Ich habe mit den Protestveranstaltern gesprochen und sie dazu aufgerufen, sich verantwortungsvoll zu verhalten." In mehreren Großstädten Südafrikas war es zuletzt vermehrt zu Gewalt gegen Ausländer gekommen. Südafrikas Präsident Zuma sprach von einer "ernsten Lage". Von den Angriffen sind vor allem Nigerianer betroffen. Aber der Hass der südafrikanischen Bevölkerung richtet sich auch gegen Einwanderer aus Staaten wie Simbabwe, Somalia und Pakistan. Laut Angaben der Polizei wurden innerhalb von 24 Stunden mehr als 130 Personen festgenommen.