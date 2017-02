Nackter Protest gegen Le Pen Es passierte während einer Pressekonferenz der Front-National-Chefin Marine Le Pen am Donnerstag in Paris. Le Pen sprach gerade über ihre außenpolitischen Pläne, als eine Unterstützerin der Frauenrechtsgruppe Femen aufsprang und laut dazwischenrief. Die Demonstrantin bezeichnete Le Pen als erfundene und falsche Feministin. Das hatte sie sich auch auf ihren freien Oberkörper geschrieben. Sicherheitsleute trugen die Frau aus dem Saal. Le Pen setzte ihre Ausführungen fort. Dabei sagte sie: Die Welt ist wie sie ist, und jetzt ist sie, wie ich es möchte." In der Vergangenheit hatte Femen immer wieder mit Aktionen gegen die Politik der Rechtspopulistin demonstriert.